شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفوز على المقاصة بهدفين مقابل هدف فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق الاتحاد السكندري على نظيره مصر المقاصة، بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين بالحولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى والتى اقيمت على ستاد الإسكندرية.

سجل الأهداف للاتحاد السكندرى خالد قمر فى الدقائق 9 و 23 بينما سجل للمقاصة باسم مرسى فى الدقيقة 40 من ركلة جزاء .

سيطر الاتحاد السكندرى على مجريات اللقاء ، وسجل قمر الهدف الاول مبكرا لفريقه ثم تقدم مرة اخرى بالدقيقة 23 من تمريرة رأسية من مروان عطية ، ليحاول لاعبى المقاصة من تسجيل أهداف وهز شباك الفريق المنافس ، فسجل باسم مرسى هدف فى الدقيقة 40 من ركلة جزاء تم احتسابها بعد الرجوع لتقنية الفار.

تجمد رصيد مصر المقاصة عند النقطة 36 بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة ،بينما رفع الاتحاد السكندرى رصيده بجدول ترتيب الدوري الى 37 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.