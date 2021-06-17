شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يستعرض مهاراته فى "تحدى المهارات" بمران الأهلى استعدادا للترجى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، مهاراته الكروية متحديا لاعبى الفريق الأحمر، خلال تدريبات اليوم، استعدادا لمواجهة نظيره الترجى التونسى، مساء السبت القادم، فى ذهاب مباريات الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا.



موسيمانى

ونشر حساب الأهلى الرسمى على تويتر، صورا من استعراض موسيمانى للكرة، صحبها بتعليق: "لقطة اليوم.. بيتسو يدخل فى تحدى المهارات فى مران اليوم".



مهارات موسيمانى

على صعيد متصل، عقد يتسو موسيمانى، محاضرة فنية مع اللاعبين لمدة 30 دقيقة قبل انطلاق مران الأهلى الجماعى، اليوم الخميس، وذلك استعدادا لمواجهة الترجى التونسى، وحرص موسيمانى على توجيه التعليمات الفنية للاعبين وشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بمباراة الترجى قبل انطلاق مران الأهلى الثانى، الذى أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعى لإستاد حمادى العقربى بمدينة رادس.



موسيمانى

وقاد بيتسو موسيمانى لاعبى الفريق فى فقرات تدريبية متنوعة خلال مران الفريق اليوم وقام موسيمانى بتقسيم اللاعبين على أربع مجموعات للتدريب على بعض الجمل التكتيكية على المرمى، بالإضافة لأداء العديد من الفقرات التدريبية المتنوعة من بينها المران على الكرات العرضية.



