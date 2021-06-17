شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: التعاون بين طاقم التحكيم والـ VAR الأبرز فى لقاء الزمالك وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزمالك * أسوان

المسابقة : الجولة 26 من بطولة الدوري العام

الملعب : إستاد القاهرة

نتيجة المباراة : ثلاثة أهداف مقابل لاشئ لصالح الزمالك

حكم المباراة : محمود بسيوني

المساعد الأول : مصطفي حسين

المساعد الثاني : محمد صلاح عبدالفتاح

الحكم الرابع : أحمد جابر

حكام تقنيةVAR : صبحي العمرواي ، محمود ناجي

ميزان التقييم لطاقم الحكام:

حكم المباراة : محمود بسيوني

القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة : في مباراة من المباريات ذات درجة صعوبة متوسطة نجح طاقم التحكيم بالمرور بها بأقل الأخطاء نتيجة التعاون المثمر بين طاقم التحكيم وغرفة الVAR خاصة في التأكيد علي ركلة الجزاء المحتسبة والهدف الثالث الملغي ، وكانت أهم حالات المبارة كالتالي :

الحالة الأولي : في الدقيقة 31 من الشوط الأول يحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لصالح الزمالك نتيجة العرقلة الواضحة بالقدم اليمني من حارس مرمي اسوان خالد وليد ضد زيزو لاعب الزمالك لايتردد الحكم في احتساب المخالفة نتيجة التمركز والتركيز الجيد والVAR يؤكد علي صحة ركلة الجزاء .

الحالة الثانية : في الدقيقة 88 سمح المساعد الثاني باستمرار اللعب في لقطة هدف الزمالك الثالث ومن ثم اشار علي مخالفة التسلل بعد تسجيل الهدف وبعد العودة إلي الVAR يؤكد بصحة الهدف لعدم وجود مخالفة التسلل .

البدنية والتمركز : لياقة بدنية جيدة وأستخدام جيد لعنصر التحمل العام، تحمل السرعة باستثناء بعض الحالات والتي تحتاج إلي التمركز الصحيح والخروج من مسار اللعب .

العقوبات الأنضباطية والبطاقات : أنذر الحكم أحمد عيد من الزمالك في الدقيقة 14 نتيجة التهور كما أنذر عبدالعزيز موسي من أسوان في الدقيقة 38 نتيجة التهور

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول : أشار علي حالة تسلل في الدقيقة 52 ، 72 ، 73 ، 86 والقرارات صحيحة نتيجة التمركز والتركيز .

المساعد الثاني : اشار علي حالات التسلل في الدقائق 6 ، 7 ، بتقدير صحيح ، وتعاون بالقرار في المخالفات القريبة بتقدير صحيح في الدقيقة 11 ، 54 وفي الدقيقة 41 يشير علي مخالفة صحيحة لصالح أسوان ولاكن الحكم يفضل استمرار اللعب واتاحة الفرصة لصالح أسوان ، وفي الدقيقة 88 يشير باستمرار اللعب في هدف الزمالك الثالث والVAR يؤكد بصحة الهدف والقرارات صحيحة نتيجة التعاون والتمركز والتركيز واليقظة وسرعه اتخاذ القرار باستثناء لقطة الهدف الثالث .

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون .

حكام الVAR : يتدخل الVAR في التأكيد علي صحة ركلة الجزاء وفي قرار احتساب هدف صحيح لصالح الزمالك نتيجة عدم وجود مخالفة التسلل .