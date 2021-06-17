شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خليل لاعب منتخب اليد يتحدث عن الانتقال من الزمالك للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابدى مصطفى خليل، المنضم حديثا للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، سعادته بالعودة من جديد إلى النادي، مؤكدا أنه يتطلع إلى تقديم أداء قوي ومميز والمساهمة مع زملائه في تتويج الفريق بالألقاب التي ينافس عليها خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الأهلي مساء اليوم ،الخميس، التعاقد مع مصطفى خليل لاعب الزمالك السابق لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالنادي اعتبارا من الموسم المقبل ، وجاء تعاقد اللاعب مع الأهلي بعد إنتهاء عقد الأول مع الزمالك.

وقال في تصريحات للموقع الرسمي : «لا يمكن وصف سعادتي بعد العودة من جديد إلى الأهلي، فهو بيتي الذي تربيت فيه منذ طفولتي.. ولم أتردد في العودة إليه من جديد رغم امتلاكي العديد من العروض».

وأكد مصطفى خليل أنه متحمس للغاية لتقديم أفضل ما لديه خلال الفترة المقبلة من أجل الفوز وتحقيق البطولات، وهو يثق بشدة في العناصر التي يضمها «رجال يد الأهلي» من اللاعبين الكبار أصحاب الخبرات وجيل الشباب الذي يملك مقومات مميزة بعد اللعب في كأس العالم، بالإضافة إلى مجموعة الشباب الصاعدين.

وأكمل: «تربينا في الأهلي على بذل أقصى ما يمكن خلال المباريات، وهو ما يجعلني متفائلا للغاية بأن نقدم موسما مميزا ونفوز بكل الألقاب».

وأشار خليل إلى أن الموسم القادم سيكون صعبا على الجميع في ظل نظام الدورات المجمعة، وكذلك الحال بالنسبة للمنافسة بين اللاعبين داخل الفريق، فيما شدد على أن جمهور الأهلي عظيم وهو سر النجاح، متمنيا أن يستمر في دعمه للفريق حتى يحقق الأهداف التي يسعى إليها.