أحمد زيزو: سعيد وفخور بتحقيق 100 مباراة مع نادى الزمالك الرائع

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القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد سيد زيزو، جناح نادى الزمالك، عن فخره بالوصول إلى 100 مباراة فى مسيرته مع القلعة البيضاء، كما عبر عن سعادته بإحرازه لهدفين، وقيادته الزمالك للفوز على أسوان، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الخميس.

ونشر زيزو، صورة له مع التيشيرت الذى يحمل رقم 100، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "سعيد وفخور بتحقيق 100 مباراة مع هذا النادى الرائع، وسعيد أيضا بالهدفين والفوز على أسوان"، واصفا هذا المكسب بـ"الفوز الكبير".





وأكمل أحمد "زيزو"، جناح الزمالك، مباراته المائة، بالتواجد مع الزمالك فى التشكيل الأساسى لمواجهة أسوان، فى المباراة التى أقيمت على إستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدورى الممتاز.

انضم زيزو، إلى صفوف الأبيض قبل موسمين قادما من موريرينسى البرتغالى، وجاء مشوار "زيزو" مع الزمالك، كالتالى:

الدورى المصرى

شارك زيزو فى 15 مباراة مع الزمالك فى موسم 2019/2018، وخاض 26 مباراة فى موسم 2020/2019 ، وفى الموسم الحالى شارك فى 24 مباراة ، لتكون إجمالى مشاركاته مع الزمالك فى الدورى 65 مباراة .

كأس مصر

كما شارك زيزو مع الزمالك فى خمسة مباريات فى كأس مصر بواقع مباراة واحدة حتى الآن فى الموسم الحالى، و4 مباريات فى الموسم الماضى.

دورى أبطال إفريقيا

خاض "زيزو" مع الزمالك 18 مباراة فى دورى أبطال إفريقيا، منهم 13 لقاء فى الموسم الماضى و5 مباريات فى الموسم الجاري.

الكونفدرالية

كما لعب زيزو 9 مباريات مع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية، وكان صاحب ضربة الجزاء الأخيرة التى قادت النادى لحصد اللقب وإعتلاء منصات التتويج.

السوبر الإفريقي

خاض زيزو مباراة واحدة للسوبر الإفريقى وكانت أمام الترجى التونسي.

السوبر المصري

شارك زيزو فى لقاء واحد بالسوبر المحلى وكانت أمام الأهلى وحسمها الفريق لصالحه بضربات الجزاء فى المباراة التى أقيمت فى الإمارات.