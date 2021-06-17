شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الخميس 17 / 6 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الخميس 17 / 6 / 2021 ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ26 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث أستضاف الإسماعيلى نظيره غزل المحلة بينما واجه الاتحاد السكندرى فريق مصر المقاصة و في الختام التقى الزمالك مع أسوان.

الزمالك يهزم أسوان بثلاثية نظيفة فى الدورى.. فيديو

تغلب الزمالك على أسوان، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، أحرز أحمد زيزو هدف الزمالك الأول في الدقيقة 34 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بعد عرقلة حارس أسوان له، لينفذها بنجاح على يمين الحارس خالد وليد، وأضاف زيزو الهدف الثانى للزمالك من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء أسوان فى الدقيقة 75، وعزز التونسى سيف الجزيرى مهاجم الزمالك فوز فريقه بتسجيله الهدف الثالث فى الدقيقة 88 بعد كرة من شيكابالا إلى بن شرقى الذى هيأها للجزيرى ليسكنها فى شباك أسوان.

الاتحاد السكندرى يفوز على المقاصة بهدفين مقابل هدف فى الدورى

تغلب فريق الاتحاد السكندري على نظيره مصر المقاصة، بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين بالحولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى والتى اقيمت على ستاد الإسكندرية.

فيديو.. الإسماعيلى يواصل الانتصارات بالفوز على غزل المحلة