شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى عن الاستمرار فى الزمالك: أركز فى المباريات ومعنديش مشكلة مع النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التونسى سيف الدين الجزيرى لاعب فريق الزمالك أن الفوز فى مباراة اليوم أمام أسوان سيجعل اللاعبين يدخلون مباراة الكاس المقبلة، بمعنويات مرتفعة خاصة بعد الثلاثية اليوم.

وأضاف الجزيرى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت انه يعمل على رفع مستواه سواء مع الزمالك أو المقاولون قائلا:" بشتغل على نفسى والباقى على ربنا " ، حتى أكون على قدر تطلعات الجماهير والمسؤولية التى اتحملها واللى جاى أحسن.

وعن الاستمرار مع الزمالك قال اللاعب التونسى انه مرتبط بمباريات ييركز فيها ولكل حديث وقت ، وليس لدى أى أزمة مع النادى

تغلب الزمالك على أسوان، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، أحرز أحمد زيزو هدف الزمالك الأول في الدقيقة 34 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بعد عرقلة حارس أسوان له، لينفذها بنجاح على يمين الحارس خالد وليد، وأضاف زيزو الهدف الثانى للزمالك من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء أسوان فى الدقيقة 75، وعزز التونسى سيف الجزيرى مهاجم الزمالك فوز فريقه بتسجيله الهدف الثالث فى الدقيقة 88 بعد كرة من شيكابالا إلى بن شرقى الذى هيأها للجزيرى ليسكنها فى شباك أسوان.