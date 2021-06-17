شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 17 / 6 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 17 / 6 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يهزم أسوان بثلاثية نظيفة فى الدورى الزمالك يهزم أسوان بثلاثية نظيفة فى الدورى.. فيديو الاتحاد السكندرى يفوز على المقاصة بهدفين مقابل هدف فى الدورى المنتخب يحدد 4 سبتمبر لمواجهة أنجولا في "ضربة البداية" بتصفيات مونديال 2022 الأهلي يناشد رئيس الوزراء السماح بحضور الجماهير مباراة الترجي فيديو.. الإسماعيلى يواصل الانتصارات بالفوز على غزل المحلة بيكهام يغادر مران الاهلي فى تونس والأشعة تحدد مصيره من مباراة الترجي مران الأهلي فى تونس.. محاضرة 30 دقيقة وفقرات متنوعة استعداداً للترجي مران الأهلي فى تونس.. فقرة إضافية للشناوي وسليمان وجلسة 10 دقائق