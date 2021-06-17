شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهدي سفير مصر بتونس "درع وعلم" القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مسئولو بعثة النادي الأهلي في تونس على تلبية السفير المصري بتونس إيهاب فهمي، على العشاء التي أقيمت مساء اليوم ،الخميس، بمنزل السفير.

ويستعد الأهلي لمباراة الترجي السبت المقبل في رادس ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ولبّى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في تونس دعوة السفير وحضر مأدبة السفير برفقة الخطيب ، كل من المهندس خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الجارحي ومحمد سراج الدين، أعضاء مجلس الإدارة، وسمير عدلي المدير الإداري، والوفد الإعلامي المرافق للبعثة برئاسة جمال جبر.

ووجه محمود الخطيب الشكر إلى السفير المصري وطاقم السفارة على الجهود الواضحة التي بذلوها لمساندة الأهلي وتسهيل مهمته قبل مواجهة الترجي بعد غدٍ في ملعب حمادي العقربي باستاد رادس في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.



سفير مصر بتونس برفقة الخطيب وبعثة الاهلي

وأهدى رئيس الأهلي درع وعلم النادي إلى السفير إيهاب فهمي، مؤكدًا على تقديره وكل أعضاء البعثة لما قدمه منذ وصول فريق الأهلي إلى تونس.

وكان إيهاب فهمي، السفير المصري في تونس، قد وجه «دعوة عشاء» لبعثة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، في منزله.