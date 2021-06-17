شكرا لقرائتكم خبر عن بدلاء أسوان يؤدون صلاة المغرب في الملعب بعد الشوط الأول أمام الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل بدلاء نادي أسوان نهاية الشوط الأول أمام الزمالك، في إقامة صلاة المغرب في ملعب استاد القاهرة الذى يستضيف، المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

ويتقدم الزمالك حاليا بهدفين نظيفين أمام اسوان ، جاءت عن طريق أحمد سيد زيز في الدقيقة 32 والدقيقة 75.

وجاء تشكيل الزمالك أمام أسوان:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد عيد، محمود حمدى الونش، محمد عبد الغنى، محمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، وأمامهما أحمد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مروان حمدى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف “روقا” ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل وإسلام جابر

وقرر الفرنسى كارتيرون الاعتماد على محمود جنش فى حراسة مرمى الزمالك فى مباراة اليوم، وذلك بعدما تم استبعاد الحارس محمد عواد، من قائمة الفريق قبل ساعات من المباراة واستدعاء محمد أبو جبل، ليكون بديلاً لجنش، وذلك بعد شكوى عواد من بعض الآلام فى البطن، وفضل الجهاز الفنى بالتنسيق مع الجهاز الطبى إراحة اللاعب، فيما سيتواجد مروان حمدى لقيادة خط هجوم الأبيض على أن يتواجد إمام عاشور بجوار طارق حامد فى خط الوسط، إلى جانب الاعتماد على أشرف بن شرقى رغم عدم خوضه لأية تدريبات قبل المباراة حيث عاد من المغرب مباشرة لمعسكر الفريق بعد نهاية مشاركته مع منتخب بلاده فى الاستعدادات الودية خلال فترة التوقف الدولى.