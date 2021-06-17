شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة الجبهة اليُمنى تتفاقم فى الأهلي قبل مباراة الترجي بسبب بيكهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاقمت أزمة الجبهة اليُمنى في النادي الأهلي بعد إصابة أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق خلال مران اليوم ،الخميس، بتونس حيث إزدادات الأمور تعقيداً أمام الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني.

ويلتقي الأهلي مع الترجي مساء السبت المقبل بتونس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويخسر الأهلي جهود محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأساسي في مباراة الترجي للإصابة بشد في العضلة الأمامية ، ولم يستكمل بيكهام مران الأهلي اليوم في تونس بسبب إصابته بإجهاد في العضلىة الضامة.

ورغم تراجع مستواه الفترة الماضية إلا أن بيكهام يبقي إحدى الحلول المُتاحة أمام الجهاز الفني لشغل الجبهة اليُمنى بدلاً من محمد هاني لكن بعد إصابته وفي حال تأكد عدم مشاركته في مباراة الترجي بعد 48 ساعة سيجد موسيماني نفسه في مأزق بسبب غياب الظهير الأيمن الأساسي ( محمد هاني) وبديله (بيكهام) للإصابة.

على صعيد متصل ، عقد يتسو موسيماني،محاضرة فنية مع اللاعبين لمدة 30 دقيقة قبل انطلاق مران الأهلي الجماعي، وذلك استعدادا لمواجهة الترجي ، وحرص موسيماني على توجيه التعليمات الفنية للاعبين وشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بمباراة الترجي قبل انطلاق مران الأهلي الثاني، الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد حمادي العقربي بمدينة رادس.

وقاد بيتسو موسيماني لاعبي الفريق في فقرات تدريبية متنوعة خلال مران الفريق اليوم وقام موسيماني بتقسيم اللاعبين على أربع مجموعات للتدريب على بعض الجمل التكتيكية على المرمى، بالإضافة لأداء العديد من الفقرات التدريبية المتنوعة من بينها المران على الكرات العرضية.