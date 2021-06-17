شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: لا أعلم مدى صحة ركلة جزاء الزمالك..والملعب لم يساعدنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق علاء عبد العال، المدير الفنى لأسوان، عن الهزيمة من الزمالك بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم، فى الجولة الـ26 بالدورى، قائلا:"مبروك للزمالك واجهنا متصدر الدوري وكنا نعلم جيدا مدى صعوبة المباراة، لابد من تحية فريق الزمالك على الأداء، لاعبي أسوان قدموا ما في وسعهم طوال المباراة، وفريق الزمالك لم يهدر العديد من الفرص ولكنه استغل المتاح لإحراز الاهداف ولا أعلم مدى صحة ركلة الجزاء التي احتسبت للزمالك".

وتابع علاء عبد العال فى المؤتمر الصحفى للمباراة قائلا:"مباراة وانتهت الجميع يعلم الموقف الصعب الذي يتواجد فيه أسوان ونعمل على تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة خاصة واننا لم نستغل الفرص التي اتيحت لنا اليوم، لعبنا بتوازن كبير طوال المباراة وليس بشكل دفاعى كامل عكس مباراة الدور الأول التي انتهت بالتعادل السلبي ويمكن الملعب ساعدنا خاصة وإنها أقيمت في بتروسبورت وهو أصغر من استاد القاهرة".

وتغلب الزمالك على أسوان، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، أحرز أحمد زيزو هدف الزمالك الأول في الدقيقة 34 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بعد عرقلة حارس أسوان له، لينفذها بنجاح على يمين الحارس خالد وليد، وأضاف زيزو الهدف الثانى للزمالك من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء أسوان فى الدقيقة 75، وعزز التونسى سيف الجزيرى مهاجم الزمالك فوز فريقه بتسجيله الهدف الثالث فى الدقيقة 88 بعد كرة من شيكابالا إلى بن شرقى الذى هيأها للجزيرى ليسكنها فى شباك أسوان.

وبهذا الفوز يستمر الزمالك فى صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 58 نقطة، عقب خوضه 26 مباراة حقق خلال الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 47 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا.