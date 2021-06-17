شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: ساسى كان له دور مؤثر.. ونلعب على الدورى لـ"اللحظة" الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أسامة نبيه، المدرب العام للزمالك، عن سعادته بالفوز الذى حققه الفريق الأبيض على أسوان، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقان مساء اليوم، بالجولة الـ26 بالدورى، قائلا:"قدمنا أداء مميز ولابد أن أشكر اللاعبين خاصة بعد الفترة الماضية التي شهدت ضغوط مباريات قبل التوقف، أشركنا أشرف بن شرقي منذ بداية المباراة رغم حضوره منذ ساعات فقط من بلاده، بعدما وجدنا حالته البدنية جيدة خاصة وأن رحلة السفر كانت سهلة عكس سيف الجزيري الذي فضل كارتيرون لعبه الشوط الثاني خشيا من الاجهاد، كما ظهر إمام عاشور بشكل جيد".

وتابع أسامة نبيه فى تصريحاته الصحفية عقب المباراة معلقا على موقف الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك وعدم عودته إلى القاهرة قائلا:"فرجاني لاعب كبير وكان له دور مؤثر الفترة الماضية، ولكن دائما نحن كجهاز فني نتوقع أي شيء، وهو ما أدى إلى تجهيز امام عاشور خاصة عقب مشاركته مع المنتخي الاولمبي، ولكنه مازال لديه المزيد".

واستكمل نبيه تصريحاته عن الدورى قائلا:"نلعب على المنافسة على بطولة الدوري حتى اللحظة الاخيرة، ولدينا مباراة مقبلة في الكأس أمام المقاصة ولابد أيضا من الاستعداد الجيد لها"، وعلق أداء مروان حمدى مهاجم الزمالك قائلا:"مروان حمدي قدم أداء جيد في الفترة التي لعب بها ولابد أن يعلم الجميع إنه مازال لديه المزيد ليقدمه، ولدينا ثلاثة حراس في نفس القوة، وهو ما ظهر اليوم عقب إصابة عواد ولعب محمود جنش وتقديم أداء مميز، ولا نعلم الظروف في المباريات القادمة ومن هو الحارس ونحن محظوظين اننا لدينا ثلاثة حراس مميزة".

أما عن استبدال أحمد عيد ظهير الزمالك بعد الشوط الأول والدفع بالتونسى حمزة المثلوثى، قال أسامة نبيه:"خروج أحمد عيد ليس بسبب الأداء السئ ولكن بسبب حصوله على انذار وخوفا على حصوله على الانذار الثاني".