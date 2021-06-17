الجزيري يعلق على مستقبله مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

لم يحسم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك المعار من المقاولون العرب مستقبله مع القلعة البيضاء، مشيرا إلى أن الفريق يستهدف التتويج بلقبي الدوري وكأس مصر خلال الموسم الجاري.

واختتم الجزيري ثلاثية الزمالك أمام أسوان في الجولة الـ26 من المسابقة، رافعا رصيده إلى 58 نقطة بعد خوضه 26 مباراة، مبتعدا بفارق 17 نقطة عن الأهلي حامل اللقب والذي خاض 19 مباراة.

وقال الجزيري، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" بعد المباراة: "حققنا انتصارا مهما، الأهم هو حصد الثلاث نقاط وسنركز على المباراة المقبلة في كأس مصر وسندخلها بمعنويات مرتقعة وسننتصر إن شاء الله".

وأضاف: "أقدم ما علي فعله سواء مع المقاولون العرب أو الزمالك، الحمد لله في الأول والآخر أجتهد والباقي على الله".

وتابع: "جئت من تونس إلى معسكر الزمالك مباشرة استعدادا لمباراة أسوان، هذه هي حياة لاعب كرة القدم، وعليه أن يتأقلم على كل شيء".

وأكمل: "يجب أن أكون على قدر تطلعات الجماهير والمسؤولية التي وضعني النادي بها، والقادم أفضل إن شاء الله، وطموحاتنا التتويج بلقب الدوري ونستهدف الفوز به مع بطولة كأس مصر".

وعن مستقبله مع الزمالك بعد نهاية الموسم، اختتم سيف الجزيري تصريحاته قائلا: "بالنسبة لي أركز حاليا في المباريات ولكل حدث حديث، أنا على ذمة الزمالك في الوقت الحالي ولا توجد مشكلة".