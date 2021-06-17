أسامة نبيه يتحدث عن.. بدلاء فرجاني.. تغيير عيد.. وسبب الدفع بمروان أساسيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الزمالك، إن فريقه حقق فوزًا مهما أمام أسوان، موجهًا التهنئة للاعبين والجماهير على الفوز.

وفاز الزمالك بثلاثية نظيفة على نظيره أسوان، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 26 من دوري WE.

وأضاف نبيه، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الفوز سيمنح اللاعبين دفعة معنوية في الفترة المقبلة والفريق أصبح مكتمل الصفوف"، لافتًا النظر إلى أن المباراة المقبلة أمام المقاصة في الكأس، ولا بد من التركيز في المباراة.

وأوضح نبيه أن الجهاز الفني للفريق حرص على متابعة حالة اللاعبين الدوليين مع المنتخبات سواء المغربي بن شرقي أو التونسي سيف الدين الجزيري ولاعبي المنتخب الأولمبي، قائلاً:"حالة بنشرقي البدنية كانت جيدة والجهاز الفني فضل الدفع به في اللقاء".

وأشاد المدرب العام بأداء إمام عاشور في اللقاء، مشيرًا إلى أن التغييرات التي دفع بها الجهاز الفني نجحت في تطوير الأداء خلال مباراة أسوان، قائلاً:"الجهاز الفني دفع بمروان حمدي أساسيًا في ظل مشاركة الجزيري مع منتخب تونس، وعودته متأخرًا للقاهرة بعد رحلة طويلة".

وأوضح نبيه أن فرجاني ساسي لاعب كبير ولعب دورًا كبيرًا مع الزمالك، ويجهز الجهاز الفني البدائل لأي غيابات، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز إمام عاشور بدنيًا: "العناصر الحالية بالفريق لديها الكثير لتقديمه في الفترة المقبلة".

ونوه المدرب العام للزمالك، إلى أن الثبات الانفعالي مطلوب في مباراة المقاصة في الكأس؛ حيث يتطلع الزمالك؛ لتحقيق الفوز للتأهل لنصف النهائي.

وأثنى نبيه على مستوى حارس مرمى الفريق جنش، قائلاً: "ظهر اليوم بمستوى متميز في لقاء أسوان وجميع الحراس على مستوى كبير، واستبدال أحمد عيد لم يكن له علاقة بالخطأ الذي ارتكبه في نهاية الشوط الأول، ولكنه حصل على بطاقة صفراء وفضل الجهاز الفني إراحته تخوفًا من حصوله على بطاقة حمراء".