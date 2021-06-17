أسامة نبيه يتحدث عن.. بدلاء فرجاني.. تغيير عيد.. وسبب الدفع بمروان أساسيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:
قال أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الزمالك، إن فريقه حقق فوزًا مهما أمام أسوان، موجهًا التهنئة للاعبين والجماهير على الفوز.
وفاز الزمالك بثلاثية نظيفة على نظيره أسوان، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 26 من دوري WE.
وأضاف نبيه، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الفوز سيمنح اللاعبين دفعة معنوية في الفترة المقبلة والفريق أصبح مكتمل الصفوف"، لافتًا النظر إلى أن المباراة المقبلة أمام المقاصة في الكأس، ولا بد من التركيز في المباراة.
وأوضح نبيه أن الجهاز الفني للفريق حرص على متابعة حالة اللاعبين الدوليين مع المنتخبات سواء المغربي بن شرقي أو التونسي سيف الدين الجزيري ولاعبي المنتخب الأولمبي، قائلاً:"حالة بنشرقي البدنية كانت جيدة والجهاز الفني فضل الدفع به في اللقاء".
وأشاد المدرب العام بأداء إمام عاشور في اللقاء، مشيرًا إلى أن التغييرات التي دفع بها الجهاز الفني نجحت في تطوير الأداء خلال مباراة أسوان، قائلاً:"الجهاز الفني دفع بمروان حمدي أساسيًا في ظل مشاركة الجزيري مع منتخب تونس، وعودته متأخرًا للقاهرة بعد رحلة طويلة".
وأوضح نبيه أن فرجاني ساسي لاعب كبير ولعب دورًا كبيرًا مع الزمالك، ويجهز الجهاز الفني البدائل لأي غيابات، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز إمام عاشور بدنيًا: "العناصر الحالية بالفريق لديها الكثير لتقديمه في الفترة المقبلة".
ونوه المدرب العام للزمالك، إلى أن الثبات الانفعالي مطلوب في مباراة المقاصة في الكأس؛ حيث يتطلع الزمالك؛ لتحقيق الفوز للتأهل لنصف النهائي.
وأثنى نبيه على مستوى حارس مرمى الفريق جنش، قائلاً: "ظهر اليوم بمستوى متميز في لقاء أسوان وجميع الحراس على مستوى كبير، واستبدال أحمد عيد لم يكن له علاقة بالخطأ الذي ارتكبه في نهاية الشوط الأول، ولكنه حصل على بطاقة صفراء وفضل الجهاز الفني إراحته تخوفًا من حصوله على بطاقة حمراء".