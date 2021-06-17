عبدالعال: لا أعلم مدى صحة ركلة الجزاء.. وسنحت لنا فرص أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح علاء عبد العال المدير الفني لأسوان بأنه لا يعلم مدى صحة ركلة الجزاء التي حصل عليها الزمالك أمام فريقه، قائلًا أنه حصل على فرص لو أتيحت لمنافسه لتمكن من تسجيلها.

وقال عبد العال في تصريحاته بعد الخسارة 3-0 أمام أسوان: "مبروك للزمالك وحظ أوفر لنادي أسوان، لعبنا مباراة جيدة بالرغم من الخسارة بنتيجة 3-0".

وتابع: "لا أعلم مدى صحة ركلة الجزاء التي احتسبت ضدنا، والفرص التي سنحت لنا لو كانت للاعبي الزمالك لسجلوا منها أهداف".

وأضاف: "تركيزنا غير منصب على مباراة الزمالك وكل ما يهمني هو مباراة وادي دجلة وكان يهمني عدم حدوث إصابات أو إيقافات".

واختم قائلًا: "مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل لكن لا اعتبر أننا كنا أسواء من الدور الأول، لكن ربما يكون بتروسبورت مختلف بعض الشيء ويسمح باللعب الدفاعي، كما أنني لعبت في الدور الأول بتركيز دفاعي بخلاف اليوم حيث اخترت اللعب بتوازن".