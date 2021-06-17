كارتيرون: إمام عاشور ليس بديل فرجاني ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عن سعادته بالأداء الذي ظهر به الفريق الأبيض أمام أسوان، مشيرا إلى أن إمام عاشور ليس بديلا للتونسي فرجاني ساسي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم.

عزز الزمالك صدارته للدوري بفوزه على أسوان 3-0 في الجولة الـ26 من المسابقة، رافعا رصيده إلى 58 نقطة بعد خوضه 26 مباراة، مبتعدا بفارق 17 نقطة عن الأهلي حامل اللقب، والذي خاض 19 مباراة.

وقال كارتيرون، في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" بعد المباراة: "ظهرنا بأداء جيد رغم عودتنا للعب بعد فترة طويلة، لكن هذا يدل على استغلال فترة التوقف بالشكل المناسب، وسعيد بروح الفريق".

وأضاف عن فرجاني ساسي: "يجب تقدير المجهود الذي بذله فرجاني ساسي خلال الثلاثة أعوام التي قضاها مع الزمالك، كان من أهم اللاعبين في الفريق، واللاعبون يأتون ويرحلون والأندية تظل حاضرة كما هي".

وتابع: "إمام عاشور غير موجود لتعويض فرجاني ساسي، فهو لاعب مهم ويمثل المنتخب الأولمبي وإضافة للفريق بإمكانيته التي يتمتع بها".

وأتم المدير الفني للزمالك قائلا: "ساسي لاعب كبير، والفريق فاز بالبطولات سواء بوجوده أو مع غيابه، الفريق مستمر وسعيد بجميع اللاعبين في فريقي، ولا أحد يعوض أحدًا".