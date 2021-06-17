علاء عبدالعال: النتيجة لا تدل على سير المباراة.. ولا أعلم مدى صحة ركلة جزاء الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:
قال علاء عبد العال، المدير الفني لفريق أسوان، إن مباراتهم أمام الزمالك كانت صعبة لأنها أمام متصدر الدوري، موجهًا التهنئة للفريق الأبيض على الفوز.
وفاز الزمالك بثلاثية نظيفة أمام نظيره أسوان، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 26 من دوري WE.
وأوضح عبدالعال، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن فريقه ظهر بمستوى جيد على مدار الشوطين رغم الخسارة بثلاثية، مشيرًا إلى أن النتيجة لا تدل على سير المباراة.
واسترسل المدير الفني لفريق أسوان:"لا أعلم مدى صحة ركلة جزاء الزمالك التي سجل منها زيزو الهدف الأول وهناك خطأ لصالح فريقي قبل احتساب ركلة الجزاء والخبرات لعبت دورًا كبيرًا لصالح الزمالك في حسم المباراة، فحرم جنش فريقي من التعادل في نهاية الشوط الأول"، مشددًا على أنه سيركز في مباراة دجلة المقبلة في ظل صعوبة موقف فريقه في مسابقة الدوري الممتاز.
وشدد المدير الفني لأسوان على أن فريقه خلق عدة فرص في مباراة اليوم ولكن لم ينجح في استغلالها، منوهًا إلى أن ستاد القاهرة لم يساعد فريقه في اللقاء على العكس من ملعب بتروسبورت في الدور الأول لأن ملعب ستاد القاهرة مساحته أكبر من ستاد بترسبورت.
وأتم مدرب أسوان تصريحاته بالتنويه إلى أن هناك تطور في أداء فريقه من الناحية الهجومية في الفترة الأخيرة.