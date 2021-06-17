علاء عبدالعال: النتيجة لا تدل على سير المباراة.. ولا أعلم مدى صحة ركلة جزاء الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال علاء عبد العال، المدير الفني لفريق أسوان، إن مباراتهم أمام الزمالك كانت صعبة لأنها أمام متصدر الدوري، موجهًا التهنئة للفريق الأبيض على الفوز.

وفاز الزمالك بثلاثية نظيفة أمام نظيره أسوان، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 26 من دوري WE.

وأوضح عبدالعال، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن فريقه ظهر بمستوى جيد على مدار الشوطين رغم الخسارة بثلاثية، مشيرًا إلى أن النتيجة لا تدل على سير المباراة.

واسترسل المدير الفني لفريق أسوان:"لا أعلم مدى صحة ركلة جزاء الزمالك التي سجل منها زيزو الهدف الأول وهناك خطأ لصالح فريقي قبل احتساب ركلة الجزاء والخبرات لعبت دورًا كبيرًا لصالح الزمالك في حسم المباراة، فحرم جنش فريقي من التعادل في نهاية الشوط الأول"، مشددًا على أنه سيركز في مباراة دجلة المقبلة في ظل صعوبة موقف فريقه في مسابقة الدوري الممتاز.

وشدد المدير الفني لأسوان على أن فريقه خلق عدة فرص في مباراة اليوم ولكن لم ينجح في استغلالها، منوهًا إلى أن ستاد القاهرة لم يساعد فريقه في اللقاء على العكس من ملعب بتروسبورت في الدور الأول لأن ملعب ستاد القاهرة مساحته أكبر من ستاد بترسبورت.

وأتم مدرب أسوان تصريحاته بالتنويه إلى أن هناك تطور في أداء فريقه من الناحية الهجومية في الفترة الأخيرة.