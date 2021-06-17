حازم إمام: مركز شيكابالا الحالي يجعله يلعب 4 أو 5 سنوات قادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح حازم إمام أسطورة الزمالك السابق بأن استمرار محمود عبد الرازق "شيكابالا" في مركز صانع الألعاب يمكن أن يجعله يستمر في الملاعب لمدة 4 أو 5 سنوات قادمة.

وقال حازم إمام في تحليله لمباراة الزمالك وأسوان عبر قناة أون تايم سبورتس: "لعب شيكابالا في مركز صناع الألعاب يمكن أن يجعل شيكابالا يلعب 4 أو 5 سنوات قادمة لأنني كنت ألعب في هذا المركز ولا ليس بحاجة لبذل جهد هو فقط يتواجد في المسافة بين الدائرة ومنطقة الجزاء".

وتابع: "مركز صانع الألعاب مع احترامي لأوباما يحتاج إلى مخاطرة بالمراوغة والمرور من المدافعين، وهذا الأمر مميز بالنسبة لشيكابالا، ومع ابتعاده عن مركز الجناح سوف ينجح".

وأضاف: "شيكابالا بسبب مهارته كان المتسبب في الهدف الثاني خلال المباراة لأنه قام بالمرواغة في منطقة الجزاء قبل أن تذهب الكرة إلى زيزو".

وشارك شيكابالا كبديل في مباراة الزمالك أمام أسوان والتي انتهت بنتيجة 3-0، ضمن الجولة الـ26 من دوري we المصري.