الأهلي يواجه الزمالك في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد علام:

تأهل الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس مصر للكرة الطائرة بعد تغلبهما على الاتحاد وطلائع الجيش.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك غدا الجمعه في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة في السادسة مساء علي صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية.

بينما يلتقي الاتحاد مع طلائع الجيش على المركز الثالث في الساعة الرابعة مساء على صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية.

وجاء تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية على حساب الاتحاد السكندري بعد الفوز عليه بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم علي صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية ضمن نصف نهائي البطولة.

بينما جاء تأهل الزمالك على حساب طلائع الجيش بعد التغلب عليه بنتيجة 3-1 في المباراة الثانية من نصف النهائي لكأس مصر.

ويعد الأهلي هو حامل لقب مسابقة كاس مصر.

ويعد الأهلي هو الاكثر فوزا بكأس مصر للطائرة برصيد 21 لقب.

بينما الزمالك لديه 5 القاب في كأس مصر.