مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو في بث مباشر ببطولة كوبا أمريكا 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة البرازيل وبيرو في الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2020، ضمن مباريات الجمعة 18-6-2021.

تنطلق صافرة بداية مباراة البرازيل وبيرو من الحكم الأرجنتيني “باتريسيو لوستاو” في تمام الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، 02:00 بتوقيت مصر، 03:00 بتوقيت السعودية.

تستقبل البرازيل منتخب بيرو على ملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو بمدينة جويانيا، وعينها على تحقيق الفوز الثاني، بعدما نجحت في تحقيق البداية المثالية للدفاع عن اللقب بالفوز على فنزويلا بثلاثية نظيفة.

ويمر منتخب البرازيل بفترة استثنائية رائعة، حيث حقق ثمانية انتصارات متتالية، منهم 7 انتصارات في تصفيات كأس العالم 2022، جعلته يتصدر التصفيات التي تقام بنظام الدوري، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه “الارجنتين”.

وعلى منتخب البرازيل أن يكون حذرًا أمام بيرو اليوم، لأن آخر مرة خسر فيها السيليساو مباراة في كوبا أمريكا على أرضه كانت في عام 1975، ضد المنتخب الملقب بـ الانكا!

في المقابل، أنهى منتخب بيرو سلسلته السلبية الممتدة لثمان مباريات دون تحقيق الفوز، بتحقيق الانتصار على منتخب الإكوادور بالجولة الافتتاحية بنتيجة (2-1)، وسيسعى إلى الخروج بنتيجة إيجابية من أمام البرازيل اليوم، للإقتراب أكثر من تجاوز دور المجموعات.

ويمتد تاريخ المواجهات المباشرة بين البرازيل وبيرو إلى 48 مباراة، كانت الغلبة فيها لراقصي السامبا بـ34 انتصار، مقابل 5 انتصارات للانكا، وسيطر التعادل على 9 مناسبات، في حين أن أكبر انتصار على الإطلاق كان لصالح السيليساو في عام 1997 في مباراة نصف النهائي (7-0).

وتعد نسخة كوبا أمريكا 2020 استثنائية بجميع المقاييس، حيث تقام بنظام المجموعتين على أن تضم كل مجموعة 5 منتخبات، على عكس المعتاد، وذلك بعد انسحاب الضيوف “أستراليا، وقطر” بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.

وينقل بث مباشر مباراة منتخب البرازيل وبيرو في بطولة كوبا أمريكا 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 5، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما ينقل على قناة سبورت تي في 2 البرتغالية.