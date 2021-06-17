شاهد مباراة هولندا والنمسا في يورو 2020 بث مباشر صور لحظة بلحظة

شاهد مباراة هولندا والنمسا لحظة بلحظة في بث مباشر صور، بقمة مباريات اليوم الخميس 17 يونيو ببطولة يورو 2020، لحساب الجولة الثانية في المجموعة الثالثة التي تضم أوكرانيا ومقدونيا الشمالية.

تنطلق صافرة بداية مباراة هولندا والنمسا من حكم الكيان الصهيوني “أوريل غرينفيلد” في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة هولندا والنمسا في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي البحريني “خالد الحدي”، كما ينقل على أكثر من 50 محطة تلفزيونية من جميع أنحاء العالم.

وكان ملعب يوهان كرويف أرينا بامستردام قد شهد افتتاحًا مفعمًا بالحيوية لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020، حيث انتصرت هولندا على أوكرانيا بنتيجة 2/3، لتصل إلى الانتصار السادس من آخر ثماني مباريات.

وتواصل هولندا مبارياتها في دور المجموعات من يورو 2020 على ملعب يوهان كرويف أرينا، حيث تستقبل النمسا، وعينها على تحقيق الفوز لحجز مقعدها بين الكبار في الدور الموالي.

في المقابل، حقق منتخب النمسا ريمونتادا رائعة في المباراة الافتتاحية أمام مقدونيا الشمالية، حيث قلب تأخره بهدفٍ إلى انتصار بنتيجة (3-1)، ويعد هذا الفوز هو الأول لها في بطولة كبرى منذ عام 1982.

وتأمل النمسا في تحقيق الفوز أمام هولندا أو على الأقل تفادي الخسارة من أجل المحافظة على آمالها في الوصول إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في بطولة كبرى منذ عام 1954.

ويمتلك منتخب هولندا الرقم القياسي في المواجهات المباشرة مع النمسا، ففي 19 مباراة جمعت المنتخبين، فاز الطواحين 9 مرات، مقابل 6 مرات للنسور، بينما سيطر التعادل على 4 مناسبات.

هولندا 1-0 النمسا

ملعب يوهان كرويف آرينا (أمستردام -هولندا)

يورو 2020 (المجموعة الثالثة – الجولة الثانية)

جارية الآن

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لأهم مباريات اليوم الخميس 17 يونيو 2021 ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في بطولة يورو 2020 بين هولندا والنمسا.

قم بتحديث هذه الصفحة اذا توقف البث، للتعرف على جميع تفاصيل وأحداث مباراة هولندا ضد النمسا أول بأول، مثل النتيجة والتغييرات ومحرزي الأهداف، واستخدم الرابط بالاسفل إذا ما توقف بث الفيديو المباشر، ستجد بث جديد.

تشكيلة هولندا اليوم

مارتن ستيكلنبرج – فان أنهولت – دالي بليند – ماتياس دي ليخت – دي فريج – دينزل دومفريس – فرينكي دي يونج – جيني فينالدوم – دي رون – ممفيس ديباي – فيغورست.

لا توجد غيابات في صفوف منتخب هولندا، ومن المحتمل مشاركة مدافع نادي يوفنتوس ماتياس دي ليخت بعد أن غاب عن المباراة الأولى ضد أوكرانيا والتي شهدت اهتزاز شباك ستيكلينبرج بهدفين في غضون 5 دقائق فقط خلال الشوط الثاني.

تشكيلة النمسا اليوم

باشمان – أولمير – هينتيريجير – دراجوفيتش – لاينير – باومجارتنير – شلاجير – لايمير – دافيد ألابا – جريجوريتش – سابيتزير

يغيب المهاجم ذو الأصل الصربي “آرناتوفيتش” عن صفوف النمسا بداعي الإيقاف بسبب التفوه بكلمات غير رياضية ضد جمهور مقدونيا الشمالية بعد تسجيله لهدف في مرمى فريقهم بالمباراة الأولى بالبطولة والتي انتهت بنتيجة 1/3.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر هولندا والنمسا في بث مباشر صور لحظة بلحظة