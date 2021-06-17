الزمالك يكتسح أسوان في عودة الدوري المصري بعد غياب طويل

تعرف على نتيجة مباراة الزمالك واسوان فى الدوري المصري، ضمن مباريات اليوم الخميس 17 يونيو 2021، لحساب الجولة 26، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

أكتسح الزمالك ضيفه اسوان بثلاثية نظيفة فى عودة الدوري المصري بعد غياب طويل دام لأكثر من 15 يوم، لينفرد الفارس الأبيض بصدارة جدول الترتيب موسعاً الفارق بينه وبين غريمه التقليدي الاهلي الى 15 نقطة.

أنهي الزمالك الشوط الاول متقدماً فى نتيجة المباراة بهدف دون مقابل، سجله “أحمد سيد زيزو” من علامة الجزاء عند الدقيقة 34.

وخلال الشوط الثاني أضاف “أحمد سيد زيزو” الهدف الثاني عند الدقيقة 79، بعد مجهود فردي رائع من البديل شيكابالا داخل منطقة الجزاء لتصل الكرة الى زيزو ليسكنها فى الشباك بتصويبة قوية.

وفى الدقيقة 90 سجل البديل “سيف الدين الجزيري” الهدف الثالث لصالح الزمالك من صناعة نموذجية من أشرف بنشرقي الذي مهد الكرة على طبق من ذهب للجزيري أمام المرمي مباشرة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة، حصدهم من 26 مباراة، حقق الفارس الأبيض الفوز فى 17 مباراة، وتعادل فى 7 مباريات، وتعرض لهزيمتين، وسجل لاعبوه 47 هدفاً، واستقبلت شباكه 18 هدفاً.

بينما يتواجد الاهلي فى المركز الثاني برصيد 41 بعد ان خاض 19 مباراة فى الدوري المصري حتي الآن، وفى المركز الثالث يأتي المصري البورسعيدي برصيد 43 نقطة بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا يوم أمس.

فى المقابل تجمد رصيد نادي اسوان عند النقطة 24 فى المركز الخامس عشر بجدول الترتيب، بعد ان خاض 25 مباراة، حقق الفوز فى 6 مباريات، وتعادل فى 6، وتعرض لـ13 هزيمة، ليضبح ثاني أكثر فريق خسر فى الدوري هذا الموسم بعد متذيل الترتيب نادي الانتاج الحربي.

يذكر ان الزمالك قد تعادل فى الجولة 25 من الدوري المصري أمام فريق الجونة بدون أهداف، بينما خسر أسوان أمام الاتحاد السكندري صفر-2 لصالح نفس الجولة، وسيسعي الأبيض الى تحقيق الفوز لأبتعاد فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري وتوسيع الفارق بينه وبين غريمه التقليدي الأهلي.

ودخل فريق أسوان مباراة الزمالك بمعنويات عالية بعد ان تأهل الى الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر عقب فوزه المثير على المصري البورسعيدي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الاصلي والاضافي بالتعادل 2-2، فى المباراة التي اقيمت بينهم يوم 31-5-2021 على ستاد اسوان.