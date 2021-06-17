يورو 2020 | سحر دي بروين يقود بلجيكا لثمن النهائي بالفوز على الدنمارك

نجح منتخب بلجيكا في بلوغ دور ثمن نهائي يورو 2020، بعدما قاده البديل الرائع، كيفين دي بروين، لتحقيق فوزه الثاني، على حساب الدنمارك بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب باركين بمدينة كوبنهاجن.

وتقدم منتخب الدنمارك بالهدف الأول في الدقيقة الثانية عن طريق يوسف بولسين، قبل أن يعدل ثورجان هازارد النتيجة لصالح منتخب بلجيكا في الدقيقة (55)، بينما سجل هدف الانتصار، كيفين دي بروين عند الدقيقة (70).

وانطلقت صافرة بداية مباراة بلجيكا والدنمارك من الحكم الهولندي “بيورن كويبرس” في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

جاءت التشكيلة الأساسية لـ منتخب الدنمارك كالتالي: كاسبر شمايكل، دانييل واس، سيمون كايير، أندرياس كريستينسن، يانيك فيستيجارد، يواكيم ماهلي، إيميل هويبيرج، توماس ديليني، يوسف بولسين، ميكيل دامسجارد، ومارتين برايثوايت.

بينما بدأ منتخب بلجيكا المباراة بالتشكيل الآتي: تيبو كورتوا، توبي ألديرفايرليد، جايسون دينايير، يان فيرتونخين، توماس مونيي، يوري تيليمانس، لياندير ديندونكير، ثورجان هازارد، دريس ميرتينس، روميلو لوكاكو، ويانيك كاراسكو.

ودخل منتخب الدنمارك المباراة بقوة، ونجح في خطف هدف التقدم عن طريق يوسف بولسين في وقت مبكر للغاية بعد خطأ فادح من المدافع جايسون دينايير.

وجاء هدف الدنمارك الأول في الدقيقة الثانية، بعدما مرر دينايير كرة بالخطأ، استخلصها لاعب الوسط إيميل هويبيرج ومررها إلى بولسن داخل المنطقة ليروض الكرة ويطلق تسديدة قوية سكنت شباك تيبو كورتوا.

ويعتبر هدف بولسن (الثانية 98) هو الأسرع في النسخة الجارية من بطولة يورو 2020، وثاني أسرع الأهداف في تاريخ المسابقة بشكل عام.

ويملك لاعب منتخب روسيا، ديميتري كيريشنكو، الرقم القياسي لأسرع هدف في تاريخ اليورو، وجاء بعد 67 ثانية أمام منتخب اليونان في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة يورو 2004.

وكاد منتخب الدنمارك يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة، بعدما تلاعب مايهلي بألديرفيرلد في الجانب الأيسر من منطقة الجزاء، لينفرد بكورتوا ويسدد كرة أرضية تألق الحارس في التصدي لها.

وشهدت الدقيقة العاشرة من المباراة لحظة تاريخية مؤثرة، حيث أخرج منتخب بلجيكا الكرة إلى خط التماس، كنوع من التكريم لنجم منتخب الدنمارك، كريستيان إريكسن، ووقف جميع الحضور في ملعب باركين وصفقوا بحرارة شديدة لمدة دقيقة.

وواصل منتخب الدنمارك إهدار الفرص السهلة، وهذه المرة عن طريق المهاجم دامسجارد الذي تلاعب بدفاع بلجيكا في الدقيقة (35)، قبل أن يسدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم.

وحاول مارتين برايثوايت مباغتة تيبو كورتوا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة (1+45)، ولكنها ذهبت بعيدة كل البعد عن المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الدنمارك على بلجيكا بهدفٍ دون رد.

دي بروين يقلب الطاولة على الدنمارك

وفي الشوط الثاني، لقن منتخب بلجيكا نظيره الدنماركي درسًا قاسيًا، وعاقبه على إهدار الفرص السهلة التي كانت ستنهي المباراة لصالحهم وبفارق مريح من الاهداف في الشوط الأول.

وتمكن منتخب بلجيكا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة (55)، حينما أنطلق روميلو لوكاكو بالكرة من الجهة اليمنى في منتصف الملعب واقتحم منطقة جزاء الدنمارك، ومرر كرة إلى البديل دي بروين الذي خدع دفاع الديناميت بمهارة كبيرة قبل أن يمرر بدوره إلى ثورجان هازارد ليضعها في الشباك بسهولة.

ونجحت بلجيكا في ترجمة سيطرتها المطلقة بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة (70)، وذلك بعد مجهود فردي رائع من لوكاكو وجملة فنية بتمريرة ثلاثية على حدود منطقة الجزاء بين تيليمانس والأخوين هازارد، قبل أن تصل إلى دي بروين ليطلق تصويبة صاروخية لا تصد ولا ترد سكنت شباك كاسبر شمايكل.

وخرجت الدنمارك من مناطقها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بخطف هدف التعادل على الأقل، وكانت قريبة للغاية من مرادها في الدقيقة (87)، بعدما حول برايثوايت كرة عرضية من الجهة اليمنى برأسية ارتطمت في العارضة وخرجت إلى ضربة مرمى.

وحاول يانسن تسجيل هدف التعادل من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة (89)، حين أطلق تصويبة صاروخية علت مرمى كورتوا بقليل، لتنتهي المباراة بفوز بلجيكا على الدنمارك بهدفين مقابل هدف واحد.

شاهد فيديو اهداف مباراة بلجيكا والدنمارك في يورو 2020