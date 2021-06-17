تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة البرازيل وبيرو فى بطولة كوبا أمريكا 2020، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية، والتي تضم منتخبات (الاكوادور – فنزويلا – كولومبيا).

تستقبل البرازيل منتخب بيرو على ملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو بمدينة جويانيا، وعينها على تحقيق الفوز الثاني، بعدما نجحت في تحقيق البداية المثالية للدفاع عن اللقب بالفوز على فنزويلا بثلاثية نظيفة.

ويمر منتخب البرازيل بفترة استثنائية رائعة، حيث حقق ثمانية انتصارات متتالية، منهم 7 انتصارات في تصفيات كأس العالم 2022، جعلته يتصدر التصفيات التي تقام بنظام الدوري، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه “الارجنتين”.

وعلى منتخب البرازيل أن يكون حذرًا أمام بيرو اليوم، لأن آخر مرة خسر فيها السيليساو مباراة في كوبا أمريكا على أرضه كانت في عام 1975، ضد المنتخب الملقب بـ الانكا!

في المقابل، أنهى منتخب بيرو سلسلته السلبية الممتدة لثمان مباريات دون تحقيق الفوز، بتحقيق الانتصار على منتخب الإكوادور بالجولة الافتتاحية بنتيجة (2-1)، وسيسعى إلى الخروج بنتيجة إيجابية من أمام البرازيل اليوم، للإقتراب أكثر من تجاوز دور المجموعات.

ويمتد تاريخ المواجهات المباشرة بين البرازيل وبيرو إلى 48 مباراة، كانت الغلبة فيها لراقصي السامبا بـ34 انتصار، مقابل 5 انتصارات للانكا، وسيطر التعادل على 9 مناسبات، في حين أن أكبر انتصار على الإطلاق كان لصالح السيليساو في عام 1997 في مباراة نصف النهائي (7-0).

وتعد نسخة كوبا أمريكا 2020 استثنائية بجميع المقاييس، حيث تقام بنظام المجموعتين على أن تضم كل مجموعة 5 منتخبات، على عكس المعتاد، وذلك بعد انسحاب الضيوف “أستراليا، وقطر” بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.

موعد مباراة البرازيل وبيرو فى كوبا أمريكا 2020 والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة البرازيل وبيرو فجر يوم الجمعة الموافق 18 يونيو 2021، وتنطلق صافرة بداية االمباراة من الحكم الأرجنتيني “باتريسيو لوستاو” في تمام الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، 02:00 بتوقيت مصر، 03:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة منتخب البرازيل وبيرو في بطولة كوبا أمريكا 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 5، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما ينقل على قناة سبورت تي في 2 البرتغالية.