بلجيكا تقلب الطاولة على الدنمارك وتبلغ ثمن النهائي في البطولة الأوروبية

المنامة - ياسر ابراهيم -

بلجيكا تنتفض وتقلب الطاولة على الدنمارك في الشوط الثاني لتبلغ ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا 2020.



بلغ المنتخب البلجيكي ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 بفوزه على نظيره الدنماركي 2-1 في كوبنهاغن الخميس ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.



وقلب "الشياطين الحمر" الطاولة على المنتخب الدنماركي صاحب الأرض الذي تقدّم بواسطة يوسف بولسن منذ الدقيقة الثانية وسجّلوا هدفين في الشوط الثاني عبر كل من تورغان هازار (55) وكيفين دي بروين (70).



وباتت بلجيكا، ثالثة مونديال 2018، ثاني المنتخبات المتأهلة إلى ثمن النهائي بعد إيطاليا التي حجزت بطاقتها الأربعاء. ورفع رجال المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز رصيدهم الى ست نقاط في صدارة المجموعة بعد فوزهم الافتتاحي على روسيا، مقابل ثلاث للأخيرة الفائزة على فنلندا (1-صفر) الأربعاء، فيما بقيت الدنمارك من دون رصيد بعد تجرعها اليوم هزيمتها الثانية بعد الأولى أمام فنلندا في مستهل مشوارها.



وفازت بلجيكا في أول مباراتين في نسخة من بطولة أمم أوروبا للمرة الأولى، بينما خسرت الدنمارك أول مباراتين للمرة الأولى منذ يورو 2000.



وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة الثالثة، اقتنصت أوكرانيا فوزاً ثميناً جداً من مقدونيا الشمالية 2- 1 عزّز من حظوظها في الوصول إلى ثمن نهائي يورو 2020.



وبدت أوكرانيا في طريقها لضمان فوز سهل بعدما تقدمت بثنائية ليارمولينكو وياريمتشوك (29 و34) لكن تذليل الفارق بفضل أليوسكي الذي تابع ركلة جزاء أهدرها بنفسه (57) جعل النتيجة قابلة للتغير حتى اللحظات الأخيرة.



وفشل مالينوفسكي في تأمين فوز أوكرانيا بإهداره ركلة جزاء أيضاً (84).



وصار رصيد أوكرانيا ثلاث نقاط بينما بقيت مقدونيا الشمالية دون رصيد، في المجموعة التي تضم هولندا والنمسا أيضاً.



المصدر: بي إن سبورت