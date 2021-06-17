بعد 16 عاماً.. "راموس" يجهش بالبكاء خلال وداعه ريال مدريد

المنامة - ياسر ابراهيم - أجهش قائد ريال مدريد سيرخيو راموس (35 عاماً) بالبكاء لدى وداع أنصار ريال مدريد خلال مؤتمر صحافي الخميس، واصفاً رحيله عن النادي بالقرار الأكثر صعوبة في مسيرته.



وقال راموس "لقد أتت اللحظة، ربما تكون اللحظة الأصعب في حياتي لأنك لا تريد حقاً الرحيل عن ريال مدريد".



وأضاف: "ساندني أنصار النادي في الأوقات الحلوة والمرة. كنت أتمنى وداعهم على أرضية الملعب".



وتابع: "حقبة رائعة يتم إسدال الستارة عليها وكانت فريدة في حياتي، لكن صفحة مثيرة ستبدأ وأدخلها برغبة كبيرة لإبراز موهبتي لسنوات عدة قادمة".



وأعرب عن رغبته في حصد "المزيد من الألقاب" مشيراً إلى ما يقوم به اليوم: "ليس وداعاً بل أراكم لاحقاً لأني سأعود إلى ريال مدريد عاجلاً أم أجلاً".



وحصل راموس البالغ على 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا، منذ انضمامه إلى ريال مدريد عام 2005 قادما من فريق إشبيلية.



وشارك نجم الدفاع وقائد ريال مدريد في 671 مباراة مع الفريق، وسجل خلال تلك المسيرة 101 هدفا.



وينتهي عقد راموس مع الفريق بنهاية الشهر الجاري.



وكان انضمام راموس لريال مدريد عام 2005 في صفقة قياسية، بالنسبة لأسعار المدافعين، قد تم في ولاية فلورينتينو بيريز الأولى في منصب رئيس النادي.



ويعتبر راموس واحدا من أبرز المدافعين في عصره، وحصل على 22 لقبا وبطولة، وسجل أهدافا لاتنسي بالنسبة لمشجعي الفريق، منها هدف التعادل لفريقه أمام أتليتكو مدريد، في الدقيقة 93 في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2014.



وفاز ريال مدريد وقتها باللقب الأوروبي العاشر في تاريخه، بعدما سجل 3 أهداف أخرى، في الوقت الإضافي لتنتهي المباراة بفوز الريال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.



وسيصبح راموس لاعبا حرا خلال أيام وذلك بعد ما يقرب من شهر، من استبعاده من قائمة المنتخب الإسباني بقيادة المدير الفني لويس إنريكي، والذي يشارك في بطولة الأمم الأوروبية.



وبالنسبة للمنتخب الإسباني، فقد ساهم راموس في فوزه بمائة وثمانين مباراة، فاز خلالها بلقبي بطولة الأمم الأوروبية عامي 2008 و2012، كما فاز بلقب كأس العالم عام 2010.



المصدر: يمن شباب نت + وكالات



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