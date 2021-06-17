شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم أسوان بثلاثية .. «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن نادي الزمالك من الفوز على منافسه الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، في إطار مباريات الجولة ال26 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

سيطر الفارس الأبيض على معظم أوقات المباراة وجاء الهدف الأول عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف نفس اللاعب هدف تعزيز النتيجة في الشوط الثانية، واختتم سيف الدين الجزيري الأهداف في الدقيقة 83.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 58 فب صدارة جدول ترتيب الدوري فيما توقف رصيد أسوان عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.