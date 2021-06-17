شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة هولندا (1) النمسا (0) لحظة بلحظة .. ديباي يسجل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه منتخب هولندا نظيره النمسا في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

ويوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة الأوروبية خدمة متابعة لقاء هولندا والنمسا لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ومستجدات الأحداث داخل الملعب وخارجه.

ويبدأ فرانك دي بور مدرب الطواحين بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مارتن ستيكلنبيرج.

خط الدفاع: دينزل دومفريس، دي ليخت، دي فريج، داني بليند، باتريك فان انهولت.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، جورجينيو فينالدوم، مارتن دي رون.

خط الهجوم: ممفيس ديباي، فوتر فيجورست.

بداية المباراة

الدقيقة 5: سيطرة هولندية على الكرة.

الدقيقة 7: الحكم يحتسب ركلة جزاء لهولندا بعد مراجعة تقنية الفيديو.

الدقيقة 10: ممفيس ديباي يسجل هدف التقدم للطواحين من ركلة جزاء.

الدقيقة 17: ضغط هجومي مسامر من لاعبي هولندا.

الدقيقة 30: محاولات من هجوم النمسا ولكن دون خطورة.