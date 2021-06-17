ولي العهد يخصص دعما سنويا للاتحاد العربي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان دعما سنويا للاتحاد وأنشطته بـ5 ملايين ريال سعودي، وذلك بحسب ما أعلنه رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي أمس.

وقال الأمير عبدالعزيز في الجمعية العمومية التي عقدت أمس في جدة «تلقى الاتحاد العربي مبلغ 5 ملايين ريال من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان دعما للاتحاد وبرامجه».

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي قد احتفظ بمنصبه رئيسا للاتحاد العربي بالتزكية خلال الجمعية العمومية الـ26 التي جرت أمس، ليستمر دورة جديدة تنتهي في عام 2025.

وفور تزكيته، رأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الاجتماع الأول لمجلس الاتحاد العربي لمناقشة متطلبات المرحلة وبرامج اتحاد اللعبة التي يسعى لتنفيذها في الفترة المقبلة بدءا ببطولة كأس العرب للمنتخبات بإشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويتأهب 14 منتخبا عربيا لخوض منافسات التصفيات التأهيلية لبطولة كأس العرب لكرة القدم (قطر2021) التي تنطلق غدا في العاصمة الدوحة وتستمر حتى 25 يونيو الحالي، حيث تشهد التصفيات 7 مواجهات فاصلة تحدد نتائجها ملامح جميع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر أيضا في الفترة بين 30 نوفمبر و18 ديسمبر 2021.

وتأهلت 9 منتخبات مباشرة للبطولة بعد أن تصدرت قائمة المنتخبات العربية في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وتضم قائمة المنتخبات المتأهلة، قطر، البلد المضيف، وتونس والجزائر والمغرب ومصر والسعودية والعراق والإمارات وسوريا، ويتبقى سبعة منتخبات تحددها نتائج مباريات التصفيات.

وتقام المواجهات السبع على استادي خليفة الدولي المونديالي وجاسم بن حمد بنادي السد.