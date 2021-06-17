الأهلي في آخر 5 مواسم.. 8 إدارات.. 14 مدربا.. 25 محترفا أجنبيا والمحصلة (ZERO)

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منذ تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الثلاثية التاريخية موسم 2015 /2016 لم يستطع معانقة الذهب مرة أخرى، وعاش المواسم الخمسة الأخيرة وسط تشتت إداري أدى إلى تعدد المدارس الفنية والتي أثرت بدورها على المستوى الفني للفريق حتى وصلت به الأماني في الموسم الماضي إلى تثبيت أقدامه في دوري المحترفين بعد حالة من فقدان التوازن استمرت كثيرا، حيث أنهى الموسم في المركز الثامن برصيد 39 نقطة وفارق 5 نقاط عن القادسية (35 نقطة) الهابط بجانب الوحدة والعين إلى دوري الدرجة الأولى.

وكان الأهلي استطاع أن يجمع بين لقب دوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، كما أضاف عليهما بطولة السوبر موسم 2015-2016 كأول فريق سعودي يحقق هذا الإنجاز، إلا أن هذا الإنجاز قاده إلى الهاوية بدلا من تشجيعه نحو الصعود أكثر.

وتلت فترة صعود الأهلي للقمة، تعاقب 8 رؤساء على رئاسة مجلس إدارة النادي، 4 منهم أتوا بالتكليف من وزارة الرياضة، بينما زكت الجمعية العمومية 4 أسماء أخرى، ولم يستمر أي من هذه الأسماء أكثر من موسم، فيما يعتلي المنصب حاليا، ماجد النفيعي للمرة الثانية بعدما انتخب هذه المرة من الجمعية العمومية في مايو الماضي، حيث كانت المرة الأولى عن طريق التكليف في 2018.

وعلى الصعيد الفني عانى الأهلي كثيرا بعد تعاقده مع 14 مدربا منذ موسم 2015 / 2016، يضاف إليهم الألباني بيسنيك هاسي الذي تعاقد معه النادي بعد نهاية الموسم الحالي قادما من تجربة 3 سنوات مع فريق الرائد.

ومن بين المدربين الـ14 المدرب السويسري كريستيان جروس، فيما عمل مدربون وطنيون على قيادة الفريق فترات مؤقتة.

ورغم تعدد المدربين والمدارس بقي حال الفريق كما هو، ولم يشهد استقرارا فنيا طيلة المواسم الخمسة الأخيرة، علما أن الإدارات المختلفة دعمت الفريق بنحو 25 محترفا أجنبيا معظمهم لم يقدموا المردود الفني المنتظر منهم مما كلف النادي أعباء مالية كبيرة.

رؤساء الأهلي في آخر 5 مواسم:







أكتوبر 2016: أحمد المرزوقي (تزكية).



يونيو 2017: الأمير فهد بن خالد (تكليف).



نوفبمر 2017: الأمير تركي بن محمد العبدالله (تكليف).



أبريل 2018: ماجد النفيعي (تكليف).



ديسمبر 2018 عبدالله بترجي (تكليف).



يونيو 2019 أحمد الصائغ (تزكية).



فبراير 2020 عبدالإله مؤمنة (تزكية).



مايو 2021 ماجد النفيعي (منتخب).



مدربو الفريق في آخر 5 مواسم:





موسم 2016 /2017: البرتغالي جوزيه قوميز، السويسري كريستيان جروس.



موسم 2017 /2018: الأوكراني سيرغي ريبيروف، التونسي فتحي الجبال.



موسم 2018 /2019: الأرجنتيني بابلو جويدي، الأوروجوياني خورخي فوساتي، الوطني يوسف عنبر.



موسم 2019 /2020: الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، الوطني صالح المحمدي، السويسري كريستيان جروس، الوطني مازن بهكلي، الصربي فلادان ميلويفيتش.



موسم 2020 /2021: الصربي فلادان ميلويفيتش الروماني لورينت ريجيكامب.



موسم 2021 / 2022: الألباني بيسنيك هاسي.



أجانب الأهلي في آخر 5 مواسم: