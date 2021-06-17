تبوك أول بطل نسائي بقوى الإعاقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج نادي تبوك النسائي لذوي الإعاقة بطلا لأول بطولة نسائية في المملكة لألعاب القوى لجميع الإعاقات، التي نفذتها اللجنة البارالمبية أخيرا واستمرت فعالياتها لمدة 3 أيام بمدينة الملك فهد الرياضية في الطائف. وهنأ رئيس مجلس إدارة النادي بالمنطقة أحمد الحارثي اللاعبات بتحقيقهن هذا الفوز، مؤكدا أن اللقب يعد نتاجا للعمل الجاد والالتزام من جانب النادي بجميع أطقمه الفنية والإدارية.



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