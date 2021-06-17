سلة النصر تستهل الخليجية بأهلي دبي

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ويشارك في البطولة بجانب شباب الأهلي دبي المستضيف، والنصر السعودي، كل من الشمال القطري، الأهلي البحريني والكويت الكويتي.
وتلعب البطولة بنظام الدوري، ليتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لدور الأربعة، بحيث يلتقي متصدر الترتيب مع صاحب المركز الرابع، فيما يتواجه صاحبا المركزين الثاني والثالث، وذلك من أجل تحديد هوية المتأهلين للمباراة النهائية المقررة في 26 يونيو.
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