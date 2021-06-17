شكرا لقرائتكم خبر سلة النصر تستهل الخليجية بأهلي دبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدشن فريق كرة السلة بنادي النصر اليوم مشواره في البطولة الخليجية الـ40 للأندية أبطال الدوري لكرة السلة، بمواجهة المستضيف، شباب الأهلي دبي، بهدف تعزيز حظوظه في المنافسة على البطولة، والتأهل إلى نهائيات البطولة الآسيوية.

ويشارك في البطولة بجانب شباب الأهلي دبي المستضيف، والنصر السعودي، كل من الشمال القطري، الأهلي البحريني والكويت الكويتي.

وتلعب البطولة بنظام الدوري، ليتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لدور الأربعة، بحيث يلتقي متصدر الترتيب مع صاحب المركز الرابع، فيما يتواجه صاحبا المركزين الثاني والثالث، وذلك من أجل تحديد هوية المتأهلين للمباراة النهائية المقررة في 26 يونيو.