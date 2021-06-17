استمرار جيل مع كولو كولو التشيلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​كشف موقع en canacha التشيلي عن استمرار المحترف ليوناردو جيل مع نادي كولو كولو التشيلي حتى انتهاء فترة إعارته من نادي الاتحاد بنهاية موسم 2021.

وكان عقد الاتحاد مع اللاعب تضمن أحقيته باستعادة خدمات جيل في 15 يونيو الماضي دون شرط أو قيد إلا أن الجهاز الفني بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي فضل عدم القيام بذلك الإجراء.

وأعار الاتحاد جيل في الموسم الماضي لنادي فاسكو دي جاما البرازيلي ثم أعير مرة أخرى إلى نادي كولو كولو التشيلي بعد أن فضل الاتحاديون الاستفادة ماديا من إعارته والتعاقد حينها مع البرازيلي برونو هنريكي كلاعب وسط متقدم.

وكان جيل قد انضم للاتحاد في موسم 2019 /2020، وشارك معه في 13 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، منها 9 مباريات أساسيا، سجل فيها هدفا واحدا وصنع مثله.

من جهة أخرى بدأ فريق الصيانة بنادي الاتحاد أعمال الصيانة الدورية والسنوية للملعب الرئيس بالنادي وتجهيزه لأولى فترات برنامج إعداد الفريق الأول والتي ستنطلق في يوليو المقبل.

ولا زالت إدارة النادي تعمل على تجهيز برنامج المعسكر الخارجي، حيث لم تستقر على تحديد دولة معينة لإقامة المعسكر فيما اقترح المدير الفني فابيو كاريلي دولة النمسا.