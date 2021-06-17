شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم أسوان بثلاثية نظيفة فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب الزمالك على أسوان، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، أحرز أحمد زيزو هدف الزمالك الأول في الدقيقة 34 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بعد عرقلة حارس أسوان له، لينفذها بنجاح على يمين الحارس خالد وليد، وأضاف زيزو الهدف الثانى للزمالك من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء أسوان فى الدقيقة 75، وعزز التونسى سيف الجزيرى مهاجم الزمالك فوز فريقه بتسجيله الهدف الثالث فى الدقيقة 88 بعد كرة من شيكابالا إلى بن شرقى الذى هيأها للجزيرى ليسكنها فى شباك أسوان.

ودخل الزمالك اللقاء بتكشيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد عيد، محمود حمدى الونش، محمد عبد الغنى، محمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، وأمامهما أحمد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مروان حمدى.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف “روقا” ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل وإسلام جابر

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة، هادئة، وجاءت المحاولة الهجومية الأولى للزمالك من تسديدة لإمام عاشور فى الدقيقة 7، وبدأ أسوان فى النشاط الهجومى ليحل زهرة الجنوب على ركلة حرة مباشرة لصالح محمد أسامة نتيجة عرقلته من جانب أحمد عيد ظهير الزمالك الذى حصل على إنذار أصفر لينفذها عمرو الحلوانى ظهير أسوان ليحولها الحائط البشرى للزمالك إلى خارج الملعب.

وعاد إمام عاشور ليسدد مرة ثانية للزمالك فى الدقيقة 19 ليحولها خالد وليد حارس أسوان إلى ركلة ركنية، ومرت الأحداث سجال بين الفريقان قبل أن يحصل الزمالك على ركلة جزاء نتيجة عرقلة زيزو لينفذها بنفسه ويسجل هدف تقدم الزمالك فى مباراته رقم 100 مع الفريق الأبيض، ومع نهاية الشوط الأول ونتيجة من خطأ لأحمد عيد ظهير الزمالك استغله حمزه مجدي لاعب أسوان ونجح في استخلاص الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية تصدى لها الحارس محمود جنش بصعوبة قبل أن ترتد وتجد متابعة برأسية من محمد أسامة بإتجاه المرمى تصدى لها جنش مجددا.

الشوط الثانى

وجاءت أولى تغييرات الزمالك عقب نهاية الشوط الأول ومع بداية الشوط الثانى حيث دفع جهاز الزمالك بالتونسى حمزة المثلوثى على حساب أحمد عيد الذى قدم شوط أول متذبذب ليقوم الجهاز الفنى باستبداله، وسط محاولات من لاعبى الفريق لفرض السيطرة على الملعب فى سجال بينهما ودفع جهاز الزمالك بالتونسى سيف الجزيرى على حساب مروان حمدى فى الدقيقة 60 لتنشيط الهجوم الأبيض.

وواصل الزمالك تغييراته بنزول شيكابالا ومحمود عبد العزيز على حساب أوباما وإمام عاشور فى الدقيقة 69، وسط تراجع من أسوان بعد ذلك ونشاط للزمالك حيث اخترق شيكابالا دفاعات أسوان ليستغل زيزو تهيئة الكرة أمامه ويسددها قوية فى شباك أسوان ليضيف الهدف الثانى له وللزمالك وفى الدقيقة 83 من ركلة حرة نفذها عمرو الحلوانى ظهير أسوان على رأس مدافعه شبانه الذى كاد أن يسجل الهدف الأول لأسوان حيث مرت كرته الرأسية أعلى مرمى الزمالك، وفى الدقيقة 86 دفع جهاز الزمالك بإسلام جابر على حساب زيزو.

وفى الدقيقة 86، تسلم سيف الجزيرى كرة فى منطقة الخطورة إلا إنه فضل تسديدها ليتصدى لها حارس أسوان وفى الدقيقة 87 مرر شيكابالا، الكرة، إلى أشرف بن شرقى ليهديها إلى سيف الجزيري الذي حولها فى شباك أسوان وانتظر الحكم القرار من تقنية الفيديو للتأكد من عدم وجود تسلل فى اللعبة من عدمه ليحتسب الهدف فى النهاية لصالح الزمالك.

وبهذا الفوز يستمر الزمالك فى صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 58 نقطة، عقب خوضه 26 مباراة حقق خلال الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 47 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا.