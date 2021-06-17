شكرا لقرائتكم خبر عن "زيزو" يضرب مرمى أسوان بالهدف الثانى للزمالك ويحتفل مع "ميلا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أحمد زيزو جناح الزمالك، فى تسجيل الهدف الثانى لفريقه أمام أسوان فى الدقيقة 75 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وسجل زيزو هدف الزمالك الأول من ركلة جزاء فى الدقيقة 34 بالشوط الأول قبل أن يضيف الهدف الثانى فى الشوط الثانى بعد اختراق شيكابالا لدفاعات أسوان وقام زيزو باستغلال أخطاء الدفاع الأسوانى ليسدد فى شباك خالد وليد حارس أسوان لتصبح النتيجة 2 / 0 لصالح فريقه.

وتوجه زيزو عقب الهدف إلى مصطفى ميلا مسئول المهمات بالزمالك ليحتفل معه بتسجيله ثنائية فى المباراة رقم 100 له بقميص الزمالك، يحتل الزمالك قبل المباراة صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 55 نقطة، عقب خوضه 25 مباراة حقق خلال الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا، فيما يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر فى جدول الترتيب، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 4 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 12 لقاء، فيما سجل 19 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.

يذكر، أن الزمالك تعادل مع وادى دجلة سلبيًا فى أخر مباراة خاضها قبل التوقف الدولى فى الفترة الماضية، حيث جمعت بينهما مساء يوم 30 من شهر مايو الماضى، فى إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، فيما كانت أخر مباراة خاضها فريق أسوان قبل خوض مباراته أمام الزمالك اليوم، أمام المصرى البورسعيدى، يوم 31 من شهر مايو الماضى، فى إطار منافسات دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر، ونجح خلالها الفريق الأسوانى فى الفوز على نظيره البورسعيدى بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5 / 4، بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.