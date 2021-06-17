إيهاب جلال يتحدث عن "نواقص" الإسماعيلي رغم إسقاط المحلة بثلاثية

القاهرة - سامية سيد -

ابدى إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى سعادته بتحقيق فريقه انتصار على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف بالأسبوع الــ26 ببطولة الدورى الممتاز ، موضحاً فى تصريحات عقب اللقاء :”الفريق تطور بشكل ملحوظ وبات قادرا على تسجيل الأهداف فى أى توقيت”.

وأتبع :”شيلونجو مهاجم مميز كان يحتاج فقط للثقة من أجل استعادة حساسية التهديف من جديد” ، واستكمل :”لانزال نعانى من بعض النواقص التى ستكتمل مع الوقت للوصول المستوى الذى نأمل إليه”.

وأتم حديثه قائلا :”اشكر الجماهير على دعمها ومساندتها على اللاعبين ونعدهم بأن القادم أفضل”.

وحقق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال الفوز على نظيرة غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وأحراز أهداف الاسماعيلى كل من التونسى فخر الدين بن يوسف و شلونجو "هدفين" بينما جاء هدف فريق غزل المحلة عن طريق فتحى مبروك من ضربة جزاء .

وبهذة النتيجة يحتل فريق الاسماعيلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 32 بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 31 ويحتل المركز الثالث عشر