شكرا لقرائتكم خبر عن القلق يسيطر على الفرنسي كارتيرون في مدرجات مباراة الزمالك وأسوان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر القلق على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، أثناء متابعة المباراة من المدرجات للإيقاف وظهر عليه التوتر ليقوم بالوقوف لمتابعة، المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

وأحرز أحمد سيد زيز هدف الشوط الأول في الدقيقة 32 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بعد عرقلة حارس أسوان له، لينفذها بنجاح على يمن الحارس معلنا عن هدفه الرابع هذا الموسم.

وجاء تشكيل الزمالك أمام أسوان:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد عيد، محمود حمدى الونش، محمد عبد الغنى، محمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، وأمامهما أحمد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مروان حمدى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف “روقا” ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل وإسلام جابر

وقرر الفرنسى كارتيرون الاعتماد على محمود جنش فى حراسة مرمى الزمالك فى مباراة اليوم، وذلك بعدما تم استبعاد الحارس محمد عواد، من قائمة الفريق قبل ساعات من المباراة واستدعاء محمد أبو جبل، ليكون بديلاً لجنش، وذلك بعد شكوى عواد من بعض الآلام فى البطن، وفضل الجهاز الفنى بالتنسيق مع الجهاز الطبى إراحة اللاعب، فيما سيتواجد مروان حمدى لقيادة خط هجوم الأبيض على أن يتواجد إمام عاشور بجوار طارق حامد فى خط الوسط، إلى جانب الاعتماد على أشرف بن شرقى رغم عدم خوضه لأية تدريبات قبل المباراة حيث عاد من المغرب مباشرة لمعسكر الفريق بعد نهاية مشاركته مع منتخب بلاده فى الاستعدادات الودية خلال فترة التوقف الدولى.