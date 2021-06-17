شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبدالعال يعترض على احتساب ركلة جزاء الزمالك ويؤكد: فيه فاول قبلها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترض علاء عبد العال مدرب نادي أسوان، على قرار الحكم محمود بسيونى باحتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك في المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

وأكد علاء عبد العال، أن فريقه له فاول قبل احتساب ركلة جزاء أحمد سيد زيزو، قائلا: "قولوله في فاول بدل مهو عايز يحسبلهم اي حاجة".

وأحرز أحمد سيد زيز هدف الشوط الأول في الدقيقة 32 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بعد عرقلة حارس أسوان له، لينفذها بنجاح على يمن الحارس معلنا عن هدفه الرابع هذا الموسم.

وجاء تشكيل الزمالك أمام أسوان:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد عيد، محمود حمدى الونش، محمد عبد الغنى، محمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، وأمامهما أحمد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مروان حمدى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف “روقا” ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل وإسلام جابر