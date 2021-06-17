شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي فى تونس.. فقرة إضافية للشناوي وسليمان وجلسة 10 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض محمد الشناوي ووليد سليمان، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية إضافية عقب انتهاء فقرات المران الثاني للأهلي في تونس، استعدادا لمباراة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقام الثنائي بأداء جانب من التدريبات البدنية والجري حول الملعب، وذلك عقب انتهاء المران الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد رادس.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، في السادسة مساء السبت المقبل على استاد حماد العقربي في مدينة رادس. ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس لتسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب.

فيما حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق على عقد جلسة خاصة مع لاعبي الأهلي لمدة ١٠ دقائق مع ختام فقرات المران، وحرص موسيماني على الاجتماع باللاعبين للتأكيد على بعض التعليمات الفنية بعد انتهاء المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم.