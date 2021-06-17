شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يخطف الأضواء على مقاعد بدلاء الزمالك أمام أسوان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك، على الدخول فى وصلة "مداعبة" مع زملائه خلال التواجد على مقاعد البدلاء فى مواجهة أسوان، فى المباراة المقامة بينهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وقام شيكابالا بالوقوف والحديث مع زملائه على مقاعد البدلاء خلال احتساب ركلة جزاء لفريقه التي سجل منها زيزو هدف الزمالك الأول من ركلة جزاء فى الدقيقة 34.

ودخل الزمالك مواجهة أسوان بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد عيد، محمود حمدى الونش، محمد عبد الغنى، محمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، وأمامهما أحمد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مروان حمدى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف “روقا” ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل وإسلام جابر

يحتل الزمالك قبل المباراة صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 55 نقطة، عقب خوضه 25 مباراة حقق خلال الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا، فيما يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر فى جدول الترتيب، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 4 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 12 لقاء، فيما سجل 19 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.

يذكر، أن الزمالك تعادل مع وادى دجلة سلبيًا فى أخر مباراة خاضها قبل التوقف الدولى فى الفترة الماضية، حيث جمعت بينهما مساء يوم 30 من شهر مايو الماضى، فى إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، فيما كانت أخر مباراة خاضها فريق أسوان قبل خوض مباراته أمام الزمالك اليوم، أمام المصرى البورسعيدى، يوم 31 من شهر مايو الماضى، فى إطار منافسات دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر، ونجح خلالها الفريق الأسوانى فى الفوز على نظيره البورسعيدى بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5 / 4، بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.



