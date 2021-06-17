الامارات | "بيرفيكت باور" و"محافظ" يهديان الإمارات انتصارين جديدين في مهرجان رويال آسكوت

شكرا لقرائتكم خبر عن "بيرفيكت باور" و"محافظ" يهديان الإمارات انتصارين جديدين في مهرجان رويال آسكوت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت خيول الإمارات، اليوم انتصارين مستحقين، في ثالث أيام مهرجان "رويال أسكوت" الملكي البريطاني العريق، وذلك بفوز المهر "بيرفيكت باور" المملوك للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، بلقب شوط "نورفورك ستيكس"، وانتزاع "محافظ" المملوك لـ "شادويل" بإشراف المدرب وليام غاغاس، لقب "هامبتون كورت ستيكس".

وأكد المهر "محافظ" قدارته على المضامير العشبية، بحصده في "هامبتون كب ستيكس" انتصاره الرابع على التوالي، وذلك عقب قيادة ناجحة من الفارس جيم كراولي، عرف من خلالها كيفية إبقاء المهر البالغ من العمر ثلاثة سنوات ضمن كوكبة الصدارة، قبل إطلاق العنان له في المراحل الأخيرة، وقطع خط نهاية مسافة 2000 متر بزمن بلغ دقيقتين و5 ثواني و72 جزء من الثانية، متفوقاً بفارق الطول وثلاثة أرباع الطول عن المهر "رومان إمباير" المملوك لـ "مايكل تابور وديريك سميث وجون ماغنير" بإشراف المدرب الخبير الإيرلندي إيدان أبراين بقيادة الفارس ريان مور، وليذهب المركز الثالث لمهر غودولفين "سيكريت بروتيكتور" بإشراف المدرب شارلي آبلبي وقيادة الفارس جيمس دويل.

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