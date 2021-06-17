شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: أحمد مجاهد يخدم الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بسبب عدم انتظام مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :«اتحاد طول ما هو عنده أجنده ويعمل لصالح أحد الأندية، الكرة المصرية لن تتقدم»، مضيفًا :«أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة الحالي، يخدم النادي الأهلي، وهذا ما رآيناه من خلال تأجيل مباريات النادي الأهلي، فضلا عن ايقاف امام عاشور، لاعب للزمالك 12 مباراة، وهذه سابقة لم تحدث من قبل».

وأضاف :«احمد مجاهد، سبق وأن خفض عقوبة الإيقاف على محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي إلى مباراة واحدة بدلا من 4 مباريات»،مضيفا :«عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة السابق، كان يخدم الزمالك، من خلال الغرامات الموقعة على النادي وإيقاف القيد».

وأضاف :«يجب ان يكون لدينا اتحاد كرة قوي وأن أن يعدل من سياسته في الفترة المقبلة، لأننا داخلين على كارثه».