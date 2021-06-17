شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك (1) أسوان (0) .. بث مباشر لحظة بلحظة.. والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق مباراة الزمالك وأسوان في إطار لقاءات الجولة ال26 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة المصرية خدمة متابعة أحداث اللقاء لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة وأجواء المباراة داخل الملعب وخارجه.

ويدخل الزمالك مباراة أسوان بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: أحمد عيد – محمد عبدالغني – محمود حمدي الونش – محمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مروان حمدي.

بداية اللقاء

الدقيقة 2: سقوط إمام عاشور بعد اصطدام هوائي.

الدقيقة 10: تبادل للكرة في وسط الملعب دون خطورة تذكر.

الدقيقة 14: خطأ في منطقة خطر أمام منطقة جزاء الزمالك.

الدقيقة 14: بطاقة صفراء أولى للاعب أحمد عيد.

الدقيقة 15: تصويبة الحلواني تصطدم بالحائط البشري وتتحول إلر ركلة ركنية.

الدقيقة 19: نشاط هجومي زملكاوي خلال الدقائق الثلاثة الماضية وتسديدة قوية من عاشور.

الدقيقة 26: محاولات هجومية مستمرة من الزمالك.

الدقيقة 31: حكم اللقاء يقول ضربة جزاء لصالح زيزو بعد تدخل حارس مرمى أسوان.

الدقيقة 33: سيد زيزو يسجل الهدف الأول للزمالك من ركلة جزاء سددها بنجاح على يمين الحارس.

الدقيقة 38: عبد العزيز موسي يحصلى على بطاقة صفراء.

الدقيقة 42: محاولات للتقدم من أسوان.

الدقيقة 43: حمزة مجدي يهدر فرصة تسجيل هدف التعادل بعد تألق جنش.

الدقيقة 45: نهاية الشوط الأول.

بداية الشوط الثاني

الدقيقة 50: ضغط هجومي من أسوان.

الدقيقة 57: تبادل للكرة في وسط الملعب.

الدقيقة 70: زيادة عددية من لاعبي أسوان في المناطق الدفاعية للفارس الأبيض.