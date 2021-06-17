شكرا لقرائتكم خبر عن «ألفيش» يقود البرازيل في طوكيو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أندريه جاردين المدير الفني لمنتخب البرازيل الأوليمبي عن القائمة التي ستخوض منافسات أوليمبياد طوكيو 2020.

وظهر داني ألفيس نجم برشلونة السابق وساو باولو الحالي، على رأس قائمة راقصي السامبا التي تأمل في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل مشاركتها المميزة في تاريخ الألعاب الأولمبية.

وقال مدرب البرازيل إن ألفيس يمكنه تقديم الكثير مع القائمة الحالية بفضل ما يتمتع به من خبرات طويلة وقدرات فنية متميزة وهو ما سيساعد على تحقيق الميدالية الذهبية.

كما أكد أنه كان يرغب في ضم الجناح لدولي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، ولكن مشاركته مع المنتخب الأول في بطولة كوبا أمريكا صعبت من فرصة تواجده في أوليمبياد طوكيو 2020.

وجاءت قائمة منتخب البرازيل الأوليمبي كالتالي:

حراسة المرمى: برينو (جريميو) – سانتوس (أتلتيكو بارانينسي).

خط الدفاع: داني ألفيش (ساو باولو) – جابريال مينينو (بالميراس) – جيليرمي أرانا (أتلتيكو مينيرو) – دييجو كارلوس (إشبيلية) – جابريال (أرسنال) – نينو (فلومينزي).

خط الوسط: برونو جيماراش (ليون) – كلاودينيو (ريد بل باراينتينو) – دوجلاس لويز (أستون فيلا) – جيرسون (فلامنجو) – ماتيوس هينريكي (جريميو).

خط الهجوم: أنتوني (أياكس) – مالكوم (زينيت) – ماتيوس كوينا (هيرتا برلين) – باولينيو (باير ليفركوزن) – بيدرو (فلامنجو).