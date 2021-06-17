شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يجدد عقد مدافعه منصور النقبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

جددت شركة الكرة في نادي خورفكان عقد المدافع الشاب منصور النقبي (22 عاماً) لمدة 3 مواسم، ليواصل عطاءه مع «النسور» حتى نهاية صيف 2024.

ويعتبر النقبي من المواهب الصاعدة وأحد أعمدة فريق الرديف، فضلاً عن مشاركته في بعض المباريات مع الفريق الأول خلال الموسم المنصرم.

على خط آخر، تسابق اللجنة الفنية بخورفكان، الزمن لاستكمال احتياجات الفريق وملف التعاقدات للموسم الجديد، بعناصر مميزة حتى يواصل الأخضر مسيرته الناجحة بدوري الخليج العربي. وبالفعل أنجزت شركة الكرة مؤخراً عدداً من الصفقات الناجحة، أبرزها ضم اللاعب الهولندي من أصل عراقي أسامة رشيد، واستعادت المتألق فهد حديد من العين، إضافة إلى تدعيم المنظومة الدفاعية بالثلاثي مسعود سليمان، وإبراهيم سعيد من الظفرة، وأحمد الزيودي من الفجيرة، إلى جانب تجديد عقود البرازيلي رافائيل دودو، ويوسف العامري، وعادل سبيل، وسالم الحمادي، وعامر مبارك غانم.

كما نجحت شركة الكرة في تمديد إعارة المدافع المقيم عبدالله الرفاعي من الوحدة للموسم الجديد.