الجنيبي يفوز بعضوية تنفيذي الاتحاد العربي

فاز عبد الله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم ورئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم ليمثل الإمارات في العضوية للدورة الانتخابية الجديدة 2021-2025.

وعبر عبدالله ناصر الجنيبي، الذي تم انتخابه في الجمعية العمومية التي عقدت الخميس في مدينة جدة السعودية، عن فخره أن يتواجد ضمن كوكبة من القيادات الرياضية العربية وبتمثيل الدولة في هذا المنصب الخارجي الذي يراه تكليفاً وليس تشريفاً، وسيسعى من خلاله إلى تسخير كافة قدراته وخبراته لتأكيد المكانة الإماراتية المتميزة في الاتحادات واللجان على المستويات القارية والإقليمية والدولية كافة .