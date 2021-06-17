شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب الإمارات يغادر إلى مصر للمشاركة في كأس العرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تُغادر بعثة منتخب الإمارات الوطني للشباب مواليد 2003 الجمعة إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم للفترة من 20 يونيو/ حزيران إلى 6 يوليو/ تموز المقبل بمشاركة 16 منتخباً.

تضم بعثة المنتخب 23 لاعباً هم: سلطان عادل محمد (اتحاد كلباء)، مبارك بني زامة، محمد أحمد اليماحي، محمد عبدالله الوافي (الجزيرة)، خالد توحيد محمد، علي طاهر إبراهيم، ضاري فهد المازم (الشارقة)، إبراهيم حسن النوبي، عبداللطيف صالح الدوسري، يوسف إبراهيم البلوشي (شباب الأهلي)، حمد عبدالله المقبالي (الفجيرة) بلال علي الجسمي، حسن عبدالله لنجاوي، أحمد جاسم البلوشي، علي عبدالعزيز البلوشي (النصر)، سعيد أحمد العامري، عبدالله أحمد عبدالله، خالد ناصر الجابري، منصور سعيد المنهالي، علي محمد المصعبي، (الوحدة)، عبدالله بدر مرزوق (الوصل)، خالد صالح السعدي، عيسى خلفان الحراصي (العين).

واستعد أبيض الشباب للبطولة بإقامة معسكر داخلي بدبي خاض خلاله مجموعة من الحصص التدريبية تحت قيادة المدرب الإسباني فرانك أورتيجا وجهازه المساعد بمتابعة من رئيس وأعضاء لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية الذين حرصوا على متابعة التدريبات وحث اللاعبين على تقديم كل ما لديهم خلال هذه البطولة المهمة.

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع «الأبيض» في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات المغرب، طاجيكستان وجيبوتي، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر، والثالثة السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر، والمجموعة الرابعة تونس واليمن والسعودية وأوزبكستان.