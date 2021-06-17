شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي يدعم الاتحاد العربي بـ 5 ملايين ريال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الخميس تلقي الاتحاد دعماً بخمسة ملايين ريال من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك دعماً لبرامج وخطط الاتحاد.

وكان الفيصل قد حصل الخميس على تزكية الجمعية العمومية للاتحاد لدورة رئاسية جديدة مدتها 4 سنوات (2021-2025).

وانتخبت عمومية الاتحاد العربي بعد تزكية الفيصل في اجتماعها 26 بمدينة جدة أعضاء المجلس الجديد، حيث أصبح المهندس هاني أبو ريدة نائباً أول لرئيس الاتحاد، وسعود المهندي نائباً ثانياً،واستمر الدكتور رجاء الله السلمي أميناً عاماً.

من جانبه شكر الفيصل أعضاء الجمعية العمومية على إعادة انتخابه، وقال: «أشكر زملائي أعضاء الجمعية العمومية في الاتحاد العربي لكرة القدم، على ثقتهم بتزكيتي رئيساً للاتحاد لدورة جديدة، وبإذن الله نعمل سوياً لخدمة رياضتنا العربية وتطويرها».