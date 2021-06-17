شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الاتحاد يتقدم على المقاصة 2/1 بتوقيع خالد قمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري ومصر المقاصة، بتقدم الفريق السكندرى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري.

تقدم للاتحاد خالد قمر بهدف مبكر فى الدقيقة 9 وأعقبه بهدف ثانى الدقيقة 23 بعد تمريرة رأسية من مروان عطية لاعب الفريق، ليسددها فى مرمى حارس المقاصة.

ولم يستسلم المقاصة أمام تأخره ، ونجح فى تقليص الفارق عن طريق باسم مرسى من ركلة حزاء احتسبها حكم المباراة بعد اللجوء لتقنية الفيديو فى الدقيقة 40 ، وكاد خالد قمر قمر يسجل الهاتريك الا ان كرته مرت بجانب القائم ، وانتهى الشوط بتقدم زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف.

ويحتل مصر المقاصة المركز السادس برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة ،بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.